Paul Houde explique pourquoi il a abruptement quitté son poste d’animateur de radio

Paul Houde a créé un certain émoi vendredi dernier au micro de BPM Sports. À la fin du Club du matin, qu’il animait quotidiennement de 6 h à 9 h depuis la rentrée, il a annoncé qu’il ne serait pas de retour le lundi suivant.

«J’en suis désolé pour l’équipe, qui apprend ça en même temps que vous», a-t-il mentionné en ondes. Du même souffle, il a remercié la direction d’avoir cherché à l’accommoder. «Mais il n’y en a pas, de solutions! C’est finalement mon médecin qui a tranché en me disant: “Ça ne te fait pas.”» En quittant le micro au milieu de la saison, il laisse autour de la table des gens qu’il aimait: «Ce qui m’attriste le plus est que, pour le moment, ça va marquer une pause dans ma longue association professionnelle avec Kathrine Huet. On travaillait toujours ensemble», disait-il en faisant allusion à la productrice et collaboratrice de l’émission, avec qui il faisait équipe depuis 15 ans.

Rejoint au téléphone mardi, Paul Houde était en paix avec sa décision. «J’ai eu quelques avertissements physiques qui me signalaient que mon métabolisme ne s’adaptait pas à ces heures-là.» Et ce, sans compter le travail qu’il accomplissait pour honorer d’autres contrats. «Il a fallu que j’en vienne à la conclusion que je ne pouvais pas être à mon meilleur tous les matins. Mon médecin a constaté que je n’étais pas capable de m’adapter à ce changement de vie important. Ce n’est pas nécessairement évident d’entendre le réveille-matin à 3 h 30! Rendu à 11 h, je n’étais plus bon à rien.»

La direction de BPM Sports a respecté sa décision. «Ils ont bien pris ça et ont été extrêmement compréhensifs avec moi. Ils ont réalisé que ça partait d’une réflexion sérieuse de ma part.» Mieux encore, ils ont indiqué au chevronné communicateur de 69 ans qu’ils désiraient continuer de collaborer avec lui. «Je suis en train d’étudier très sérieusement les offres qu’ils m’ont faites. Elles m’ont l’air extrêmement intéressantes.»

Lundi dernier, dès 6 h, Gilbert Delorme et Kathrine Huet étaient au micro du Club du matin. Et que fait Paul Houde pendant ce temps? Il pense à lui et n’a certes pas perdu son humour. «J’ai à peu près trois mois de sommeil à récupérer. Je vais peut-être aller en hibernation!»

