Si on s’aimait: deux candidats vont faire un parcours dans les arbres et ça ne se passe pas comme prévu

Julie et son nouveau prétendant Luc ont fait ensemble une activité périlleuse: des parcours d’arbre en arbre!

Depuis qu’Alexandre n’est plus dans le portrait, le malaise est moins palpable à Si on s’aimait et, en ce qui nous concerne, c’est un peu dommage parce que c’est ce qui nous nourrit.

Les candidats y trouvent toutefois leur compte: tout va comme sur des roulettes pour Marie-Josée et Julien, tout baigne pour Sylvain et Frédérique, et tout est toujours aussi nébuleux pour Sam et Mélody.

Même Julie et Luc semblent doucement se diriger vers une possibilité de concubinage au-delà de l’aventure télévisuelle.



Dans l’épisode de jeudi soir, les deux tourtereaux se sont donné rendez-vous dans un centre d’aventure dans les hauteurs des arbres et on a vraiment senti que la délicatesse de Luc pourra s’arrimer à l’expressivité de Julie.

Fidèle à son habitude, l’éducatrice à la petite enfance n’a pas ménagé les petits cris stridents lorsque le danger se faisait sentir.



Et quand elle a fait «la corde de Tarzan», elle s’est littéralement retrouvée les quatre fers en l’air, la tête en bas, après avoir lâché prise.

Capture d'écran / TVA



C’est à voir dans la vidéo ci-haut. ▲

Émily Bégin et GLT ont beaucoup apprécié la séquence.

Capture d'écran / TVA

La principale intéressée, elle, a pris le tout avec son auto-dérision caractéristique, même si on trouve qu’elle se juge sévèrement.



«Oui, j’ai eu du fun, mais j’avais l’air vraiment niaiseuse», a-t-elle ensuite raconté à Louise Sigouin.



Pour ceux qui s’en inquiéteraient: personne n’a été blessé, et tout va bien pour Julie et Luc.

