La chanteuse Mélanie Renaud est atteinte d'un cancer incurable et prépare un nouvel album: «chanter me garde en vie»

Atteinte d’un cancer incurable, Mélanie Renaud n’a pas l’intention de baisser les bras; la chanteuse est présentement en studio pour l’enregistrement d’un nouvel album, attendu à l’automne 2024. «Chanter, c’est ce qui me garde en vie», confie la chanteuse.

Mélanie Renaud revient de loin; il y a déjà sept années qu’elle combat un cancer des ovaires de stade 4. Elle prend du mieux, assure-t-elle, même si celui-ci est incurable. Mais même si elle sait ce mal incurable, elle garde un moral impressionnant; c’est en effet avec une femme sereine, voire lumineuse, que le Journal s’est entretenu pour discuter de ce retour inespéré.

Elle ne le cache pas, elle a eu «très peur» de plus pouvoir chanter. Car une récente – et subite – perte de connaissance a mené à une hospitalisation de deux semaines, l’été dernier. Et c’est durant cette période que des tests ont révélé des métastases au cerveau.

«J’ai eu très peur. Souvent, les métastases au cerveau causent de graves séquelles comme la perte de la mobilité ou de la parole. Mais les résultats de mon examen neurologique étaient normaux; on m’a dit que j’étais chanceuse de conserver toutes mes facultés et de pouvoir bien fonctionner», confie Mélanie Renaud.

Sobre depuis trois années

Et c’est ce qu’elle compte continuer de faire en lançant dans les prochains mois ses premiers titres inédits en six années. Ceux-ci marqueront officiellement son retour après des années de silence consacrées au traitement de sa maladie et à son cheminement vers la sobriété.

Mélanie Renaud est fière de dire qu’elle est abstinente de «toute substance qui altère le comportement» depuis maintenant trois années. Ses problèmes de consommation avaient contribué à sa disparition de la vie publique, il y a maintes années, malgré un début de carrière prometteur marqué par le succès de sa chanson J’m’en veux et d’une participation au spectacle musicale Notre Dame de Paris.

«J’ai eu la grosse tête. J’étais jeune, naïve, et je ne faisais pas ce métier pour les bonnes raisons. Avec le temps, les échecs m’ont permis de mieux comprendre qui j’étais en dehors de Mélanie Renaud. J’ai appris à me connaître, à m’aimer. Je fais partie d’une fraternité qui me permet de rester abstinente grâce à un programme et une marraine. Ça m’aide beaucoup et je suis vraiment contente d’où je suis rendue aujourd’hui», explique la chanteuse de 42 ans.

Mue par la passion

Les prochains mois permettront donc aux fans de renouer avec l’univers musical de Mélanie Renaud, empreint de sonorités soul et R&B. D’autres extraits sont déjà prêts à être lancés pour mettre la table pour ce sixième album en carrière. Celui-ci représenterait-il son ultime chance d’effectuer un retour sur nos scènes? Pas forcément.

«Je me suis souvent dit que c’était la dernière fois que j’essayais, mais je finissais toujours par faire un autre album. Même si ça fonctionne plus ou moins, je vais toujours essayer de continuer. Chanter, c’est ma passion, c’est ce qui me garde en vie. Je le fais parce que sincèrement, mentalement, j’ai besoin de chanter», confie-t-elle.

