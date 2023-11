Jonas pensait que Louis-José Houde était cet autre humoriste super connu

Le rockeur Jonas n’a pas le français comme langue maternelle, mais ce n’est pas grave.



Présent dans le paysage culturel francophone québécois depuis une vingtaine d’années, Jonas Tomalty a, on présume, d’abord et avant tout baigné dans un univers culturel anglophone.

Une anecdote d’abord racontée par Louis-José Houde, à La Presse, sur ce sujet a d’ailleurs connu un rebondissement intéressant au cours de la fin de semaine.



En entrevue avec le journaliste Dominic Tardif, l’animateur des 18 derniers Galas de l’ADISQ s’est remémoré un bon souvenir de party post-gala.



«Après ma première animation, je parlais avec Jonas, qui n’était peut-être pas encore complètement au fait de qui est qui dans la culture francophone. On jase de musique, des Stones, ça va bien, puis il finit par me demander mon numéro, peut-être pour que j’aille jouer de la batterie avec lui. Et je le vois dans son téléphone écrire “Patrick Huard”. On rit fort. Il ne m’a jamais appelé», s’est souvenu Houde.

Or, ce qu’il ne savait pas, c’est que Jonas lirait La Presse et qu’il prouverait hors de tout doute que LJH ne contait pas de menteries.



À une capture d’écran de l’article de Tardif, le chanteur a ajouté une capture d’écran de téléphone cellulaire où on peut lire «Patrick Huard / Drummer».

«Ahh maintenant cela fait du sens! 🤦🏻 😂 Merde pour ce soir mon chum Louis-José Houde», a écrit Jonas, qui a aussi bien pris soin de camoufler le numéro de téléphone, pour éviter au principal intéressé quelques appels non-sollicités!

