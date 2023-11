Véronique Cloutier publie elle aussi un cri du coeur contre Qc Scoop et appelle à la fin de la page: «c'est à vomir»

L'animatrice Véronique Cloutier s'est réjoui de la pluie de conséquences qui s'abat sur la page de potins QC Scoop depuis lundi.

La page de potins Qc Scoop est dans l'eau chaude depuis qu'elle a publié en début de semaine une rumeur déplacée sur Rafaëlle Roy et que celle-ci a réagi sur Instagram.

Lundi, Véro avait déjà témoigné publiquement de son soutien à la chanteuse. «Combien de vies brisées?» avait-elle entre autres commenté sous les explications de Rafaëlle.

Plusieurs artistes ont fait de même et ont apporté leur soutien à l'ancienne finaliste de La Voix.

Puis mardi, malgré les excuses de la page, on apprenait que Qc Scoop perdait son fournisseur de site Internet, ainsi que plusieurs milliers d'abonnés à l'heure.

Véronique Cloutier s'en est réjoui en story Instagram. «À ceux et celles qui choisissent aujourd'hui de ne plus encourager ces pratiques toxiques et malveillantes, merci du fond du coeur.»

Le compte Qc Scoop comptait la fin de semaine dernière plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Il en est maintenant à 185 000.

