«J’avais les yeux rougis de chagrin»: Rafaëlle Roy lance un cri du coeur après la vague de soutien

Rafaëlle Roy lance un appel au respect et à la bienveillance, tout en remerciant les nombreuses personnes qui ont pris sa défense à la suite d’une publication controversée du site à potins Qc Scoop la concernant.

«Merci à tous ces humains qui ont offert un espace bienveillant et doux pour que mon coeur s’y loge. Cette vague d’amour porte aussi bien d’autres qui peinent à trouver une raison de persévérer. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude», écrit la chanteuse dans un long message diffusé sur Instagram.

Lundi, le site à potins Qc Scoop, qui s’est fait connaître lors du voyage en avion controversé d’influenceurs à Tulum, prétendait dans une publication mensongère que Rafaëlle Roy avait été aperçue sous escorte policière à l’hôpital. Des «témoins anonymes» l’ont prise en photo et soutenaient qu’elle ne semblait pas à jeun, ce que l’artiste a démenti.

«Je ne m’attendais pas à cet effet domino. Je voulais simplement exprimer ma vérité parce que des inconnus se sont permis de se l’approprier à tort et me prenant en photo, en analysant grossièrement mon état et en insinuant des choses complètement fausses», mentionne l’ex-finaliste de La Voix dans son message Instagram.

«J’avais les yeux rougis de chagrin. J’étais totalement sobre. Les policiers me suivaient à la toilette parce que c’est dans leur mandant. Ils sont venus me protéger de moi-même, essentiellement», poursuit-elle.

«Tant qu’à s’y attarder, j’espère inviter les gens à se prioriser enfin. Peut-être te reconnaîtras-tu dans mon histoire.»

«J’ai demandé de l’aide parce que ces temps-ci, je me sens particulièrement submergée et il m’était impossible de gérer mes noirceurs comme j’avais l’habitude de le faire, en les ignorant», précise-t-elle.

«Je trouve que c’est important de voir des gens choisir de dénoncer qui ne nous sert pas en tant que communauté. À quoi bon coexister si ce n’est pas pour s’élever, se comprendre, s’entrainer et s’honorer dans notre cheminement respectif?», demande l’artiste.

«Always remember: hurt people hurt peolple. Soucions-nous des autres et de l’impact de nos actions», ajoute-t-elle.

Si vous avez besoin d'aide:

Composez le 1-833-456-4566, en tout temps.