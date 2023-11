Rockstar Games dévoilera GTA 6 en décembre

C'est la semaine des nouvelles incroyables. Nintendo a annoncé un film Zelda mardi, et là, Rockstar confirme que le prochain jeu Grand Theft Auto sera enfin dévoilé en décembre.

Pas besoin de frotter vos yeux, ça va réellement se passer et l'information vient directement de Rockstar. Comme rapporté par une panoplie de médias spécialisés ce matin, Rockstar Newswire, le blogue officiel de la compagnie, indique qu'un premier (vrai) aperçu du nouveau Grand Theft Auto sera dévoilé en décembre. Rockstar appelle le jeu «le prochain Grand Theft Auto», alors on ne sait même pas s'il s'appelle réellement Grand Theft Auto 6.

«Nous sommes très heureux de vous annoncer qu'au début décembre, nous allons diffuser la première bande-annonce pour le prochain Grand Theft Auto», peut-on lire. «Nous avons hâte aux prochaines années à partager ces expériences avec vous». C’est Sam Houser lui-même qui a partagé le message.

Le jeu pourrait donc être dévoilé lors de l’anniversaire des 25 ans de la compagnie Rockstar, qui arrive le mois prochain. L’aperçu pourrait aussi être dévoilé lors de la soirée des Game Awards le 7 décembre, mais obtenir une telle exclusivité serait tout un exploit pour Geoff Keighley, le créateur de l’événement. À mon avis, Rockstar va faire son propre dévoilement, et les gamers seront au rendez-vous, peu importe où ça se passe.

Il faut souligner que Rockstar a été la cible de fuites massives de contenu Grand Theft Auto en 2022. Plus de 90 vidéos ont circulé un peu partout sur la Toile, et un jeune hacker a été arrêté. Il s’agissait alors de l’une des plus grosses fuites de l’histoire du jeu vidéo, et Rockstar avait confirmé son authenticité.

Une autre rumeur circule autour de GTA 6 comme quoi la fenêtre de sortie sera entre avril 2024 et mars 2025, explique IGN. La source de cette rumeur est une interprétation d’une projection de gains financiers massifs de Take-Two, l’éditeur du jeu, qui seraient difficiles à réaliser sans un gros boost de la franchise déjà rentable.

Une chose est certaine: le nouveau GTA s’en vient, et on va enfin avoir un aperçu du jeu en décembre. C’est tout ce qui compte!

