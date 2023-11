Si on s’aimait: Frédérique vante les aptitudes sexuelles de Sylvain

La quatrième saison de Si on s’aimait commence à tirer à sa fin, ce qui signifie que les rapprochements entre participants deviennent de plus en plus torrides.



En plus de Marie-Josée et Julien qui ont commencé à passer certaines nuits ensemble, les téléspectateurs ont été ravis d’apprendre que Sylvain et Frédérique sont également passés aux «choses sérieuses».

• À lire aussi: Si on s’aimait: l'attitude désagréable d'un candidat force encore une fois la production à intervenir

• À lire aussi: Un participant de Si on s’aimait ne connaît pas la signification du mot «empathie»: ça cause un méga-malaise et ça dégénère en conflit avec l’équipe de production



Les deux tourtereaux, dont l’idylle n’a jamais parue chambranlante malgré les sauts d’humeur de l’ex-camionneur devenu professeur, ont passé une fin de semaine en amoureux sur le bord d’un lac, et ont eu le plaisir de dire adieu (pour une nuit) à l’équipe de tournage.

Comme l’ont dit les principaux intéressés, ils étaient fébriles, un peu anxieux, mais surtout excités d’être ainsi plongés dans leur intimité.



Bien qu’on n’ait pas de détails croustillants précis sur les activités nocturnes qui se sont déroulées, on sait de source sûre que Sylvain a «assuré», comme on dit.

Capture d'écran / TVA

Dans des épisodes précédents, Frédérique a souvent mentionné qu’elle avait connu des revers sur le plan sexuel, elle qui a beaucoup eu affaire à des problèmes de dysfonction érectile chez ses derniers partenaires.



Elle avait même qualifié ceux-ci de «bande-mou» lors d’une séance de thérapie avec Louise Sigouin.

• À lire aussi: Si on s’aimait: deux candidats vont faire un parcours dans les arbres et ça ne se passe pas comme prévu

Les ennuis érectiles des partenaires de Frédérique avaient fini par l’atteindre, elle, dans sa confiance et dans le regard qu’elle porte sur elle.

Il était donc normal qu’elle ait des appréhensions en ce qui concerne sa première relation sexuelle avec Sylvain.

Capture d'écran / TVA



«Sexuellement, c’était correct?», a demandé Louise après coup.



«Ben...oui! C’est ça. C’est... C’était plus que correct», a ensuite baragouiné Frédérique, avant d’ajouter: «J’ai gagné le gros lot!»

(C’est à voir dans la vidéo ci-haut ▲)



Gênée, elle est revenue sur ses déboires sexuels pour signifier à quel point elle se sent choyée aux côtés de Sylvain.

De son côté, l’homme de 55 ans a commenté sa nuit d’amour en disant: «C’était merveilleux. C’était magique!»



Comme le disait un vieux sage: «Quand ça va bien dans le lit, ça va bien partout!»



Ne manquez pas Si on s’aimait du lundi au jeudi à 19h30 à TVA et sur TVA+.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s