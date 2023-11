Une modèle OnlyFans australienne affirme que son python domestique a mordu le pénis de son ami

Une créatrice de contenu pour adultes prétend, dans une vidéo Instagram, que son partenaire sexuel s’est fait mordre les parties génitales par son serpent.



Le nom de Dani Dabello ne vous dit probablement rien, à moins d’être un fin connaisseur de l’offre australienne sur OnlyFans.

• À lire aussi: Une élue républicaine vapote et pogne le paquet de son chum pendant un spectacle

Cette demoiselle, qui semble avoir beaucoup de succès sur la plateforme controversée, attire les projecteurs ces jours-ci en raison d’une courte vidéo publiée sur son Instagram.

Dans celle-ci, elle affirme qu’à la suite du tournage d’une scène osée, son partenaire a voulu prendre une douche.



«Mais il a mentionné qu'il voulait ensuite tenir mon serpent de compagnie dans ses bras», dit-elle dans sa vidéo.

• À lire aussi: Marilou reçoit une «fleur» en pâte à modeler qui ressemble étrangement à un pénis



Après que son ami ait pris sa douche, elle a donc placé le python nommé Betty sur ses épaules, avant de quitter momentanément vers la salle de bain.

À peine sortie de la pièce, elle a entendu un cri terrible.

«Je me suis retournée et j'ai vu que Betty tenait ses [parties intimes] et qu’il essayait de l'enlever de là», a déclaré Dabello.

«Après quelques minutes, nous avons réussi à l’enlever et je l'ai remise dans son enclos et il y avait du sang partout donc nous avons nettoyé tout ça.»

Après avoir retiré le serpent du pénis de l'homme, il ne restait «plus de petites dents» à ce dernier parce qu’elles étaient encore toutes incrustées dans la verge de l’acteur porno.

• À lire aussi: Keith Richards et des anciennes blondes de Mick Jagger se sont déjà moqués de la petite taille de l’engin du chanteur des Rolling Stones

Ceci étant dit, on n’a aucune preuve que cette histoire est véridique et il pourrait ne s’agir que d’une fabulation visant à attirer l’attention sur le compte OnlyFans de mademoiselle.



Comme on dit en anglais: pics or it didn’t happen!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s