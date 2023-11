Paul Arcand doit prendre un congé d'une durée indéterminée pour des raisons de santé

L'animateur Paul Arcand a annoncé vendredi matin qu'il doit prendre un congé d'une «durée indéterminée» de son émission au 98,5 FM pour des raisons de santé.

• À lire aussi: On vous résume la saga impliquant Qc Scoop et Rafaëlle Roy

• À lire aussi: Lise Dion devra s'absenter pour une longue durée en raison d'un infarctus

Il en a fait part lui-même au micro de «Puisqu’il faut se lever», l'émission dont il est absent depuis jeudi.

«J’ai un enjeu de santé [...] qui nécessite un traitement pour une durée indéterminée», a-t-il expliqué en entrevue téléphonique avec son remplaçant à la barre de l’émission, Alain Crête.

M. Arcand souffre d’une infection «assez fulgurante» qui nécessite un traitement l’obligeant à mettre sur pause sa vie professionnelle le temps de se rétablir.

Joël Lemay / Agence QMI

«Si je m’étais absenté pendant deux-trois jours, je n’aurais rien dit et ça aurait été correct, mais ça risque d’être plus long et très sincèrement je ne sais pas combien de temps ça va durer», a-t-il reconnu.

Après s’être senti mal pendant quelques jours, c’est finalement sa conjointe Anick qui l’aurait convaincu d’aller voir un médecin.

«Quand vous avez des signes, vous avez intérêt à les écouter. Pour être bien franc, c’est ma femme qui m’a dit «c’est assez de niaisages, tu vas aller te faire soigner», puis elle a eu parfaitement raison parce que ça aurait pu déraper encore plus», a avoué l’animateur radio.

Ne voulant pas en dire plus sur sa maladie, M. Arcand a demandé à ses auditeurs de respecter sa vie privée pendant cette période.

«Dès que je vais pouvoir reprendre mes activités, je vais le faire, mais je ne sais pas quand», a-t-il ajouté.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s