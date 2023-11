Simon Boulerice s’est déjà rentré de l’ail mariné dans le péteux et s’est réveillé avec une conséquence inattendue

On ne pensait pas nécessairement écrire ce titre-là aujourd’hui, mais des fois il faut ce qu’il faut.

L’auteur Simon Boulerice a raconté il y a quelques jours la fabuleuse qui suit au podcast Tout le monde s'haït, où il était l’invité de Marylène Gendron & Sam Cyr, aux côtés de Guillaume Lambert et Chloée Deblois.

Lors de cet épisode spécial Halloween, Boulerice nous replonge dans la fameuse époque de la pénurie de suppositoires. Cette information sera importante pour la suite. «Vous rappelez-vous, on n’en trouvait pas nulle part? Ça a duré deux ou trois ans. Il y avait un marché noir pour le suppositoire dans le milieu des comédiens.»

Simon, qui faisait malheureusement une amygdalite à ce moment-là et qui commençait à perdre la voix, voulait y remédier rapidement, car il était en spectacle quelques jours après.

Ne trouvant pas de suppositoire, il a décidé d’écouter le conseil de quelqu’un dont il a tu l’identité: «Tu peux prendre de l’ail, tu le mets dans ton péteux, et ça fait la même affaire, parce que les nutriments s’absorbent plus rapidement.»

«Est-ce que tu t’es mis la gousse au complet?» lui a demandé Chloée Deblois, incrédule.

«Non, mais le problème c’est que je n’avais pas de gousse, mais j’avais de l’ail mariné à la maison, a continué celui à qui on doit Chouchou. Donc, je me suis dit “je vais la suçoter avant, pour absorber le vinaigre [...] je l’ai fait pendant environ deux minutes. Et avant de me coucher, je me suis dit bon ben je vais me la mettre dans le péteux, et advienne qu’arrivera», a proclamé Boulerice qui en perd visiblement son français.

La conséquence inattendue dont on vous a parlé dans le titre arrive à ce moment-ci.

«Donc, je la mets, je me couche et je dors là-dessus. Et là, le lendemain matin, je vous le jure, j’avais la langue nouère. Parce que là, il y a un médecin qui m’a expliqué. Le vinaigre, ça s’absorbe super vite.»

«Une chance que tu l'avais suçoté avant!», a lancé Guillaume Lambert, qui a semblé dépassé à plusieurs moments lors de l’enregistrement de la balado.

«C’était comme si je pourrissais de l’intérieur. Mais, ma voix était pas pire!» s’est réjoui Simon, qui a expliqué avoir eu la langue noire à peine une journée. «Donc, je pense que ça vaut la peine! C’était noir brun. Genre couleur KitKat qui aurait fondu rapidement.»

Une excellente histoire qui se termine ici.

Pour ceux qui se demandent en quoi Simon Boulerice était déguisé lors de l’enregistrement de la savoureuse anecdote, voici ce qu’il avait à dire: «C’est un costume que je me suis procuré dans un sous-sol d’église en 2003. C’est une chauve-souris ou une mouche à marde, ce n’est pas clair.»

On vous invite à regarder ou à écouter le podcast au complet ici:

(L'anecdote de l'ail commence vers 1h06)

