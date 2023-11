Hélène Boudreau veut faire un photoshoot en bobettes au Japon et finit au poste de police en pleine nuit

Au Sac de chips, il n’y a pas grand-chose que l’on apprécie plus que les anecdotes de voyage de la fille de l’UQÀM.

En voici d'ailleurs quelques unes:

Mais revenons à celle qui nous intéresse aujourd'hui et qui se passe de l'autre côté de la planète:

Hélène Boudreau est présentement au pays du soleil levant et elle a profité du soleil couché pour se dévêtir dans une ruelle, le temps d’une séance photo samedi soir dernier.

Mais le tout s'est très mal terminé. «C’est toute une histoire», a résumé la fille aux Gummy Bears après avoir documenté le tout à la Blair Witch Project en stories Instagram.

Avec l’aide de sa copine, Jessie Thicc, elle aussi très active sur les réseaux sociaux, la fille de l'UQÀM souhaitait profiter de la noirceur pour réaliser quelques clichés pour «son gros projet secret» dont on vous a déjà parlé ici: • Bon, la fille de l’UQAM pense que tout le Québec sera choqué contre elle vendredi

Les deux femmes sont donc montées à bord d’un taxi, et c’est là que tout a dérapé, à cause de ce qui semble être un malentendu lié à la barrière de la langue.

Celle que l’on a connue lorsqu’elle a levé son t-shirt pour sa photo de diplômée de l’université en 2021 a publié des extraits vidéos dans lesquelles on la voit sur une banquette de taxi, alors qu’on peut entendre un monsieur, qui semble très irrité, crier en japonais.

Dépassé par les événements, Boudreau explique dans une vidéo suivante être maintenant rendu au poste de police, sans trop savoir pourquoi.

Heureusement, quelques dizaines de minutes plus tard, nous avons eu des explications:

«On voulait juste aller à une place spécifique et le taxi nous a apportées dans une mauvaise place complètement à l’autre bout, alors on ne voulait pas sortir, car c’était au beau milieu de nulle part. Donc il faisait juste nous crier dessus et on riait d’angoisse, mais on ne savait pas quoi faire. J’ai donc décidé de cr**sser le camp, car il était rendu trop fou, et il a embarré mon amie en me laissant au beau milieu de nulle part. Je suis donc revenue dans le taxi et je lui ai crié dessus en bon québécois et lui m’a crié dessus en japonais. Et nous voilà à la station de police habillées comme deux vieilles pu**es, car on voulait juste prendre des photos. Et même la police ne nous comprend pas vraiment bien, L’ENFER.»

Mais quel chaos!

À 5h30 du matin, heures locales, les deux filles affirment avoir réussi à expliquer à la police (de peine et de misère) qu’il s’agissait d’un malentendu et sont rentrées à leur hôtel.

Selon la productrice de contenus XXX, il faut quand même savoir que les tatouages et les petites tenues en pleine rue sont très mal vus dans le pays insulaire. Mais l’histoire ne dit pas vraiment si les tenues en question sont à l’origine du problème...

En tout cas, une première vidéo de l’épopée japonaise est disponible sur le compte Instagram d’Hélène Boudreau.

La grande voyageuse sera en Thaïlande à partir de demain. À suivre.

