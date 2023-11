Boissons PRIME: Logan Paul dévoile le chiffre d’affaires astronomique de la deuxième année d’exploitation

Un peu moins de deux ans après avoir annoncé la fondation de leur entreprise PRIME Hydration, les YouTubeurs KSI et Logan Paul en tirent des revenus faramineux.

Les deux vedettes de YouTube, qui cumulent 48 millions d’abonnés conjointement, ont en effet annoncé en janvier 2022, via un live Instagram, qu’ils comptaient mettre sur le marché une nouvelle gamme de breuvages énergétiques et énergisants.

Lancées en grande pompe quelques mois plus tard, les boissons PRIME ont rapidement obtenu la faveur du public des deux YouTubeurs, un public souvent constitué d’enfants ou d’adolescents qui sont prêts à tout pour mettre la main sur les bouteilles aussi colorées que dispendieuses de liquide atrocement sucré.



Malgré le fait que Public Enemy scandait Don’t Believe The Hype en 1988, il semblerait que dans ce cas-ci, le hype soit réel.



Dans une entrevue accordée à Stuart Varney et Lauren Simonetti de FOX, celui qui a remporté le championnat des États-Unis de la WWE le 4 novembre dernier n’a pas hésité à révéler les chiffres de vente de sa compagnie de boissons hydratantes.

«Il fait plus d’argent avec sa compagnie de boissons qu’il a en fait dans le ring de lutte!», a déclaré Varney, ce à quoi Paul a répondu: «Tu sais ce qu’on a fait cette année, en termes de revenus?»



Et il a ajouté: «1,2 milliards de dollars. Je dois dire que je suis fier. Je vais être arrogant un instant et dire que c’est fou raide».

Logan Paul announces Prime did $1.2B while promoting the US Title pic.twitter.com/FfIL8yTpWO — Vick (@Vick_8122) November 12, 2023

Bien sûr, plus d’un milliard de ventes ne signifie pas que Paul se met un milliard dans les poches.

Il faut aussi tenir compte de la colonne des dépenses (qui doit être assez mouvementée merci si l’on calcule tous les efforts faits en marketing) et du fait que Logan Paul partage les profits avec son partenaire KSI.



Ceci étant dit, lorsque PRIME commandite des équipes de soccer reconnues mondialement comme Arsenal FC et le FC Barcelone, on ne peut que s’attendre à ce que les chiffres de vente continuent de monter.

