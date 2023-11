Elisabeth Rioux recouvre ses mamelons de deux hamburgers et lance un message puissant

L’influenceuse et femme d'affaires Elisabeth Rioux a lancé un message de liberté et d'affranchissement personnel tout en se couvrant les seins avec deux hamburgers.

La femme de presque 27 ans est reconnue pour sa personnalité franche et son engagement en faveur de l’acceptation et de l'estime de soi.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux pose en bikini dans la première neige de l’année

• À lire aussi: Elisabeth Rioux expose ses mamelons dans une robe de dentelle en toute transparence

Elle a choisi cette semaine de partager sur Instagram un ancien cliché sur lequel elle apparait avec deux hamburgers pour couvrir sa poitrine, puis, une série de photos récentes dans lesquelles elle reprend la pose, mais avec une camisole en dessous. La créatrice de contenus en a profité pour partager les valeurs qu’elle souhaite inculquer du mieux qu’elle peut à sa fille.

Elisabeth affirme recevoir une tonne de commentaires concernant «le message qu’elle enverrait à Wolfie en s’affichant à travers des photos provocatrices». À cela, la jeune maman répond:

«CETTE ÉPOQUE! J'ai dû refaire cette photo, mais de manière conviviale pour les mamans. 🙃 C’est fou comme les gens me disent toujours ‘’tes enfants verront ça plus tard... dommage’’, c’est tellement courant de dire ça, mais ce n’est définitivement pas comme ça que j’ai grandi. J’ai de très bons parents, ils sont incroyablement amoureux, amusants, responsables, je ne pourrais pas souhaiter mieux et je n’ai JAMAIS eu honte d’eux, même si... les histoires que mon père raconte quand il était jeune sont sauvages et ma mère... elle était tout aussi passionnée que moi par la prise de photos et de vidéos! Elle m’a montré beaucoup de photos et elle était aussi très aventurière, elle a même eu des émissions de rencontres populaires à la télévision dans les années 80 et ce qui est encore plus sauvage. 😂 J'ai adoré voir tout cela et je n’ai même jamais pensé à avoir honte. C’est ce que je veux enseigner à Wolfie: sois qui tu veux être, sois jeune et je ne peux qu’être là pour m’assurer que tu es en sécurité, tout en riant avec toi. Soyez fiers de qui vous êtes, des gens qui vous entourent, d’où vous venez, de là où vous voulez aller... soyez confiants. C'est juste mon point de vue, ok au revoir. 🌈 P.S: si Wolfie n’était pas là et qu’il n’y avait personne, j’aurais certainement quand même retiré le haut... je ne serai jamais trop vieille pour être immature. 💪🏽»

• À lire aussi: Elisabeth Rioux a attrapé un parasite en voyage qui la force à rester près d’une toilette

• À lire aussi: La fille d’Elisabeth Rioux fait caca partout dans la maison et sa mère documente un peu trop

Il y a quelques mois, la star des réseaux sociaux s’était dévoilée en tenue d’Ève, assumant à 100% son choix d’exposer son corps à nu aux fans qui la suivent au quotidien.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s