Kim Kardashian est nommée parmi les «Hommes de l’année» du magazine GQ et ça ne fait pas l’affaire de tout le monde

La vedette de télé-réalité devenue femme d’affaires a été sélectionnée dans la prestigieuse catégorie «Tycoon of the Year».

Au Québec, nous ne sommes pas très familiers avec le mot «tycoon», qui nous rappelle plutôt le célèbre personnage du Temps d’une paix, alors sachez que cela signifie magnat.

Kim Kardashian est donc le Magnat de l’année 2023 de l’édition spéciale «Hommes de l’année» du magazine masculin GQ, et cela soulève l’ire de quelques internautes.

Sur Instagram, l’ex de Kanye West a célébré sa réussite en écrivant «Bonjour! Je suis l’Homme de l’année de GQ».

Dans les faits, elle est plutôt l’une des hommes de l’année, mais on ne va pas s’enfarger dans les fleurs du tapis.

Kardashian a accompagné sa publication d’un carrousel de photos issues du reportage de GQ.

On la voit tout d’abord sur la page couverture du magazine, vêtue d’un complet cravate, en train de se lécher le pouce sali par des Cheetos.

Photo GQ

Sur une autre, on la voit habillée d’un tailleur noir, se tenant derrière un bureau où sont posés un écriteau à son nom et une cannette de Coke Diète. Derrière elle, on devine la ville de Los Angeles.

Photo GQ

La quatrième image la montre dans le même environnement, mais vêtue d’un cosyume masculin tiré tout droit du début des années 90. Devant elle se trouve un bol de jujubes.

Photo GQ

La photo la plus marquante est peut-être la dernière du carrousel: celle où Kim K, chaussée de talons hauts, tient deux haltères alors qu’elle est vêtue d’un top DASH et d’un cuissard mettant en évidence ses hanches proéminentes.

Photo GQ



Le (très long) reportage qui lui est consacré aborde évidemment plusieurs sujets, mais le thème central reste l’héritage de son père, l’avocat Robert Kardashian, décédé en 2003.



Mais sur les réseaux sociaux, les publications de Kim K ont suscité plusieurs questionnements de la part d’internautes qui ne comprenaient pas pourquoi l’entrepreneure derrière la marque SKIMS pouvait être considérée au titre d’«Homme de l’année».



«Pour vrai?! Ils n’étaient pas capable de trouver un homme qui a réussi?», a écrit une femme sur Instagram.

«Je vois que plusieurs dames semblent heureuses de ceci...Mais auriez-vous la même énergie si vous voyiez un homme déguisé en femme être nommé Femme de l’année?», a ajouté une autre.

Sur X, un certain Pauly suivi par 151 000 personnes a été plus direct: «C’est de la bullshit. Tu n’as même pas de quéquette. Tu es une femme. Désolé.»



Parmi toutes ces personnes outrées, d’autres se réjouissent de voir madame K ainsi célébrée.

C’est le cas de son ancienne belle-mère (qui était son beau-père dans le temps) Caitlyn Jenner, qui a écrit: «Oui, tu l’es! BOSS! Je t’aime»

Bref, quoi qu’il en soit, il ne sert à rien de déverser son fiel sur Kim Kardashian puisque ce n’est tout de même pas elle qui a choisi de se décerner ce titre.

Et chez GQ, il est devenu coutume, dans les dernières années, de nommer des femmes au sein du palmarès des «Hommes de l’année».

Donc, on se calme.

