Les Alouettes à la Coupe Grey: 6 choses à savoir sur Marc-Antoine Dequoy

Pour la première fois depuis 2010, les Alouettes de Montréal participent à la grande finale!

On a attendu pas moins de 13 ans avant de voir nos moineaux se rendre à la Coupe Grey et on est bien excités.

• À lire aussi: Paul Houde explique pourquoi il a abruptement quitté son poste d’animateur de radio

• À lire aussi: Marc-André Fleury s’est fait encrèmeàbarbiser en direct à la télé

Menés par une défense solide, on se permet de rêver aux grands honneurs.

Un Québécois est au cœur des succès de l’équipe cette saison et ses efforts pourraient être récompensés ce dimanche.

Voici 6 choses à savoir sur le pilier de la défensive des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy.

Photo Martin Chevalier

1. Il est âgé de 29 ans et est natif de Montréal.

Marc-Antoine ne s’en cache pas, il a toujours été un fan des Alouettes. Il a mentionné à plusieurs reprises en entrevue qu’il vivait un rêve de jeunesse de pouvoir jouer un match de la Coupe Grey dans l’uniforme de son équipe d’enfance.

Marc-Antoine Dequoy n’avait que 16 ans la dernière fois que les Alouettes s’étaient qualifiés pour le match de la Coupe Grey. Dequoy aura la chance de participer à la grande finale dimanche prochain en jouant pour l’équipe qu’ il encourageait comme partisan, il y a 13 ans. pic.twitter.com/94VVDOpk9V — Didier Orméjuste 🇭🇹 (@DidierRDS) November 12, 2023

2. Il a un diplôme en Études du jeu vidéo.

Dequoy a décroché son diplôme en Études du jeu vidéo à l’Université de Montréal. Le numéro 24 des Alouettes a joué son football universitaire avec les Carabins, où il a d’ailleurs remporté le titre de joueur défensif de l’année du RESQ en 2018.

3. Il est en couple depuis plusieurs années.

Marc-Antoine Dequoy est un homme en couple. Il partage sa vie avec Victoria Routhier, elle aussi une ancienne de l’équipe de golf des Carabins. Le couple semble s’être rencontré en 2019, juste avant la pandémie.

4. Il a fait un essai avec une équipe de la NFL.

Bien qu’il soit sous contrat avec les Alouettes jusqu’en 2025, le demi défensif de 29 ans a eu la chance de se faire inviter au camp d’entraînement des Packers de Green Bay en avril 2020. Quelques mois plus tard, l’équipe le libérait et il se joignait aux Alouettes.

5. Il a participé à Big Brother Célébrités en 2022.

Le joueur de football faisait partie de la deuxième saison de Big Brother Célébrités sur les ondes de Noovo. Il a rapidement conquis le cœur du public et était considéré comme un candidat redoutable par ses pairs. Malheureusement pour Dequoy, il a été évincé lors de la semaine invisible au profit de Guylaine Guay.

6. Il a vécu le décès de sa mère l’an dernier.

Dequoy a annoncé en 2022 que sa mère était partie après une longue bataille contre la maladie.

Il a pris le temps de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux avec un touchant texte accompagné de photos de son enfance.

On souhaite la meilleure des chances à Marc-Antoine et au reste des moineaux pour leur affrontement de ce dimanche.

Ramenez la coupe à la maison, les boys!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s