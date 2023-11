Les propriétaires d’Ashton achètent une institution montréalaise de la poutine

Déjà propriétaires des 23 restaurants Ashton, Émily Adam et Jean-Christophe Lirette viennent d’ajouter un autre fleuron du fast-food québécois à leur empire.

Les deux entrepreneurs de la région de Québec ont en effet fait l’acquisition du restaurant La Banquise, un casse-croûte de la rue Rachel possédant dorénavant une renommée internationale.

Dans le communiqué soulignant la vente de l’institution, on peut lire que «les anciens propriétaires, qui souhaitent s’orienter vers de nouveaux défis, ont choisi de passer le flambeau à un jeune couple d’entrepreneurs passionné de poutine qui compte bien préserver l’esprit unique de La Banquise et surtout continuer de miser sur la créativité qui est au cœur de son succès et de sa renommée».

Photo fournie Ashton/Patricia Brochu

La Banquise, ouverte en 1968, est devenue au fil du temps un incontournable des nuits montréalaises, devenant même un lieu de pèlerinage obligatoire pour les fêtards affamés aux petites heures du matin.

Ses heures d’ouverture (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) en sont assurément une des raisons du succès.

Même identité

Puisque les acheteurs sont de la région de la Capitale nationale et que c’est un secret de Polichinelle qu’ils souhaiteraient implanter des succursales Ashton dans la métropole, il pourrait être facile d’en venir à la conclusion que La Banquise sera transformée en Ashton.

Pourtant, il n’en est rien.

Adam et Lirette assurent que La Banquise misera sur la continuité, en conservant son nom, son menu et son équipe de direction.

«On ne change pas une recette gagnante. Depuis ses débuts, La Banquise se démarque avec des classiques réinventés qui repoussent sans cesse les limites de la créativité culinaire. C’est cette audace qui nous a charmés dès notre première visite. Nous sommes très fiers de faire partie de la suite de cette aventure», mentionne Jean-Christophe Lirette.

De son côté, l’ancienne co-propriétaire Annie Barsalou se dit sereine à l’idée de céder l’établissement fondé par son père à de nouveaux intérêts.



«Nous nous sommes reconnus en Émily et Jean-Christophe, de jeunes entrepreneurs dynamiques et passionnés comme nous à nos débuts quand nous avons repris le restaurant fondé par mon père. Leur vision et leur façon de faire les choses nous a rassuré sur le fait que La Banquise restera La Banquise. Cela nous permet de tirer notre révérence l’esprit en paix et en sachant que la pérennité de ce restaurant auquel nous sommes si attachés est assurée», a-t-elle dit.

