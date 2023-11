Cette influenceuse «fitness» a plus de 100 000 abonnés Instagram mais elle n’existe pas

Nous ne sommes qu’au début de l’ère de l’intelligence artificielle, mais déjà, il est difficile de distinguer le vrai du faux.



Voici Aitana Lopez, aussi connue sous le nom de Fit Aitana, une modèle Instagram passionnée de conditionnement physique suivie par 117 000 personnes, même si son compte n’est ouvert que depuis 4 mois.

Grâce à son rayonnement sur les réseaux sociaux, la jeune femme empoche des revenus mensuels d’environ 4000 dollars, mais il y a un petit hic.

Aitana n’existe pas.

Elle est plutôt le fruit de la création d’une agence de mannequins générés par intelligence artificielle de Barcelone nommée The Clueless, qui se décrit sur son site comme «des visionnaires dont la mission est de redéfinir le monde des influenceurs».



Jusqu’à présent, la firme catalane a deux modèles virtuels dans son porte-folio: Aitana et Maia Lima.

Aitana est décrite sur sa page comme «une femme forte et déterminée, indépendante dans ses actions et généreuse dans sa volonté d'aider les autres».



«En tant que créatrice de contenu, elle brille par son extraversion, attirant l'attention par son caractère marquant», ajoute-t-on.



«En tant que Scorpion passionnée, elle met en valeur son amour pour les jeux vidéo et son dévouement au style de vie fitness, démontrant son intensité et son souci du bien-être physique», écrit également The Clueless.

En entrevue avec le grand quotidien espagnol Marca, les représentants de l’entreprise ont expliqué les raisons du succès de leur expérience.

«Nous les rendons pires pour qu’elles ne soient pas si parfaites. L’IA se nourrit d’images impeccables, nous faisons le contraire», a déclaré l’équipe de Clueless. «D’une part, nous ne laissons pas la peau parfaitement lisse. Si nous vous montrions une photo de ce à quoi elle ressemble lorsqu'elle sort de l’IA, vous sauriez que cette peau n’existe pas.»



Dans tous les cas, c’est à la fois fascinant et inquiétant.

Il est facile de s’imaginer un futur dans lequel on ne pourra plus distinguer le vrai du faux.

Le faux deviendra-t-il alors le nouveau vrai?

