Mickaël Gouin explique comment fonctionne «la petite poche de thé» que les acteurs portent pour tourner des scènes de nu

De passage à Je viens vers toi, le comédien Mickaël Gouin en a profité pour révéler les malaises découlant de l’utilisation de l’infâme «poche de thé».



Invité mardi soir à l’émission de Marc Labrèche diffusée à Noovo, l’interprète de Max Lemieux dans Escouade 99 (la version québécoise de Brooklyn 99) s’est ouvert sur les différents inconforts vécus lorsqu’il a dû enfiler ses parties intimes dans une «poche de thé» pour tourner des scènes osées.

Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux, on peut entendre Gouin décrire le «costume».



«C’est une petite poche beige, qui ressemble à une poche de thé, dans laquelle il faut mettre nos testicules et notre pénis pour, bien sûr, emballer tout ça comme un beau petit paquet cadeau», relate celui qui est également le gendre de Marc Labrèche puisqu’il est le conjoint de la fille de ce dernier, Léane Labrèche-Dor.



L’anecdote qui s'ensuit est savoureuse et soulève de nombreux rires parmi les autres invités.

La réplique de Julie Perreault vaut également le détour, elle qui explique que, puisque la plus récente mouture de la «petite poche de thé» comprend une coquille de plastique, elle était persuadée que son partenaire était en érection lors d’une scène de sexe.

Ce qui a bien sûr causé un petit malaise... mais qui l’a également flattée!

