23 photos de Karl Tremblay et les Cowboys Fringants tirées de nos archives

Le chanteur des Cowboys Fringants Karl Tremblay nous a quittés mercredi et depuis, le Québec pleure la perte d'un géant.

Les Cowboys, c'est la fierté québécoise, le temps qui passe, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs, mais c'est aussi l'humour et la nostalgie et ça, depuis plus de 25 ans.

Pour leur faire honneur, on a fait le tour de nos archives et ressorti plusieurs photos des années 2000-2010.

Voici donc 12 photos tirées de nos archives:

Chantal Poirier / LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE MONTREAL Les Cowboys fringants 2002 Les Cowboys fringants sur les lieux du crime : ce samedi, le quintette jouera au stade de tennis au parc Jarry, histoire de bien terminer l ete. Ref. Le Journal de Montreal, jeudi 29 aout 2002, p.44

Gilles Lafrance / LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE MONTREAL Les Cowboys fringants 2002 Les Cowboys fringants font preuve d une maturite… insoupçonnee sur leur nouvel album, Break syndical. Ref. Le Journal de Montreal, samedi 30 mars 2002, p.22

JMTL Les Cowboys fringants gagnant de deux Felix dans les categories spectacle auteur-compositeur-interperte de l'annee et groupe de l'annee, lors de la présentation du 25e gala de l'ADISQ au theatre Saint-Denis de Montreal, ce dimanche 26 octobre 2003.

Normand Jolicoeur / LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE MONTREAL Les Cowboys fringants 2002

Les cowboys fringants au grand théâtre

Pierre-Paul Poulin / Le Journal 14 novembre 2011, Les Cowboys Fringants lance un nouveau CD. PIERRE-PAUL POULIN/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Pierre-Paul Poulin 0630 Dossier Cowboys 2011 14 novembre 2011, Les Cowboys Fringants lance un nouveau CD intitulé « Que du vent ». PIERRE-PAUL POULIN/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

