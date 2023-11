Des funérailles nationales pour Karl Tremblay, si sa famille est d’accord

Le gouvernement Legault organisera des funérailles nationales en l’honneur de Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants décédé mardi, si sa famille est d’accord.

«On sent vraiment une immense vague d’amour et de tristesse. J’ai rarement vu ça, je ne me souviens pas d’avoir vu ça au Québec», a dit le premier ministre en conférence de presse, jeudi, à Montréal.

«Je pense aussi que des funérailles nationales sont là pour répondre à la demande des Québécois, et je sens actuellement qu’il y a une grande demande (...). Je veux que tous les Québécois qui veulent lui rendre un dernier hommage puissent le faire», a-t-il ajouté, en concédant qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement rationnel dans la décision d'organiser des funérailles pour une personnalité publique plutôt que pour une autre. Rappelons que Jean Laponte, décédé il y a quelques mois, n'avait pas eu droit à de tels adieux.

M. Legault soutient néanmoins qu’il ne veut pas brusquer la famille de Karl Tremblay avec son offre et qu’il veut leur laisser le temps de vivre ce qu’ils ont à vivre. «Ça doit être des moments difficiles à vivre actuellement, je ne veux pas bousculer qui que ce soit», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le premier ministre n’exclut pas qu’une rue ou un parc soit nommé en l’honneur de Karl Tremblay à Repentigny, où il résidait. «Il est trop tôt pour dire exactement ce qu’on fera. Mais je souhaite faire quelque chose de spécial», a dit M. Legault, qui est aussi le député local.

Inoubliable

Interrogé sur son plus beau souvenir en lien avec les Cowboys Fringants, M. Legault a évoqué un moment imprévu lors de l’hommage qui a été rendu au groupe à l’Assemblée nationale en mai dernier.

«Dans la salle, sans que ce soit prévu, tout le monde a commencé à chanter ‘’Les étoiles filantes’’. Ça m’a touché», a-t-il raconté.

M. Legault estime d’ailleurs que le chanteur des Cowboys laissera une marque indélébile sur le patrimoine culturel québécois.

«Je pense que ça va rester profondément. Les chansons, on les connait par cœur et elles vont continuer de nous trotter dans la tête et de nous faire réfléchir», a-t-il souligné. «Beaucoup de tendresse, des chansons engagées, le nationalisme québécois, il y avait quelque chose aussi qui reflétait la nation québécoise dans ses chansons»

«Je pense qu’on ne l’oubliera jamais», a-t-il conclu.