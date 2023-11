On est allé à la rencontre des Québécois dans la rue pour pleurer ensemble le décès de Karl Tremblay

Le Québec pleure la mort de Karl Tremblay.

De près ou de loin, le chanteur des Cowboys des Fringants a marqué la vie des Québécois.

Croyez-le ou non, on a tous une anecdote impliquant Karl Tremblay.

Fidèle à son habitude, le Sac de Chips s’est rendu dans les rues de Montréal, mais cette fois-ci dans le but d’offrir un dernier hommage à cet homme incroyable.

Voyez ce que les gens avaient à dire sur l’impact que Karl et son groupe ont eu sur leur vie, dans la vidéo ci-dessus.

De son côté, Le Sac de Chips aimerait prendre le temps de saluer la famille et les proches de Karl Tremblay et leur offrir nos plus sincères condoléances. Nous sommes de tout cœur avec vous.

