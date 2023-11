On sait finalement qui était l'amoureux secret de Mariana Mazza et c'est un humoriste très connu

Alors qu'il était au micro de son émission du midi à la radio, Alexandre Barrette y est allé d'une confidence surprenante en dévoilant l'identité de celle qui aura été son amoureuse pendant plusieurs années, Mariana Mazza.

La confidence s'est faite tout naturellement alors que celui qu'on voit régulièrement comme fou du roi à Tout le monde en parle racontait avec émotion une de ses rencontres avec Karl Tremblay des Cowboys fringants, dont le décès a été annoncé mercredi après-midi. Barrette a simplement glissé le nom de son ancienne amoureuse grâce à qui il avait pu rencontrer le chanteur.

«Les Cowboys m'ont accompagné dans plein de moments de ma vie, mais le moment qui m'a le plus marqué, c'est une des fois que j'ai réussi à rencontrer Karl. Mariana Mazza... je pense que je l'ai jamais dit officiellement: on était en couple ensemble. On ne l’est plus. Mariana était invitée par les Cowboys à aller chanter Marine marchande au Centre Bell.»

Il se remémore avoir rencontré les membres du groupe en coulisses avant le concert avant que ceux-ci ne montent sur scène. Puis, il a eu la chance d'assister au spectacle en ayant une place privilégiée sur le côté de la scène.

«Je n'y croyais pas que je vive ça de si près. Je prétends pas être un proche. Du tout. Je vais pas être détruit comme si j'avais été proche du band, je vais jamais prétendre ça, mais j'ai été assez proche. J’ai été assez proche ce soir-là pour savoir que ce sont des est*fies de bonnes personnes. Pis Karl, on parle de l’oeuvre, on parle de tout ce qu’ils ont fait artistiquement, mais moi ce que je retiens, c’est la simplicité, la gentillesse, l’humilité. Je pense que c’est ce qui fait qu’il est plus grand que nature, le fait qu’il a été apprécié partout où il est allé.»

Vous pouvez réécouter son touchant témoignage en rattrapage sur le site de WKND. L'extrait débute aux environs de 13:45.

