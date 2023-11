Si on s'aimait: Julie traite Luc de «crétin»

En se basant sur l'extrait des épisodes à venir de Si on s’aimait, diffusé à la fin de l'épisode du 16 novembre, la relation entre Julie et Luc semble battre de l'aile, et c'est peu dire.

Bien que cela ne soit probablement pas une surprise pour plusieurs, la tension monte à Miami, et ce n'est pas à cause de la chaleur.

Si on s'aimait

Après une balade à vélo des plus tumultueuses et un moment de relaxation tendu, plusieurs téléspectateurs pensent que Julie est trop exigeante.

Si on s'aimait

Dans l'extrait d'un des épisodes de la semaine prochaine, Julie semble être hors d'elle à cause d'une réaction colérique de la part de Luc.

On peut l'entendre dire à Louise Sigouin qu'elle a trouvé son nouvel amoureux «crétin», et plus tard, Julie confronte Luc en lui disant qu'elle a «laissé des gars pour bien moins que ça.»

Si on s'aimait

Il est indéniable que les événements risquent de s'emballer dans les épisodes à venir, ce qui soulève la question de savoir si ces deux candidats sont vraiment faits l'un pour l'autre.

