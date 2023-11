Math Duff nous fait visiter son frigo et c’est absolument dégoûtant

L’humoriste Mathieu Dufour a l’air propre de sa personne, mais de son réfrigérateur, c’est autre chose!

En plus de ne pas être désagréable à regarder, il semble doté d’un large éventail de qualités: drôle, sensible, curieux, travaillant, énergique, ouvert d’esprit, etc.

Mais toutes ces vertus camouflent un vilain défaut.



Math Duff est incapable de conserver des aliments frais.

Dans une vidéo Instagram publiée ce vendredi, celui qui a connu une augmentation exponentielle de popularité pendant la pandémie montre quelques fruits et légumes contenus dans son frigo et ça fait pitié.

Sa lime est rabougrie.

Instagram Mathieu Dufour

Son concombre est chétif.

Instagram Mathieu Dufour

Ses clémentines sont flétries.

Instagram Mathieu Dufour

Et ses fraises sont moisies.

Instagram Mathieu Dufour

La vidéo d’horreur (mais néanmoins hilarante) est disponible ci-dessous.

Bref, si vous connaissez Math Duff et qu’il vous invite à souper, amenez-vous un petit lunch juste au cas où! 😂

