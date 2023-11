[VOX POP] On a demandé à des Montréalais s’ils reconnaissent ces pubs de Fizz et leurs réponses sont étonnantes

Le fournisseur de téléphonie mobile et Internet Fizz est parmi nous depuis 5 ans et pour l’occasion, le Sac de chips a décidé de ressortir des archives certaines de ses publicités les plus marquantes.

Eh oui! Fizz célèbre déjà ce mois-ci son cinquième anniversaire et c’est pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour nous amuser avec des quidams croisés au hasard.

En leur montrant des images utilisées dans des campagnes publicitaires de Fizz, nous les avons incités à creuser au plus profond de leur mémoire, en plus de titiller leur acuité visuelle avec le jeu des 5 erreurs.

Tout ça en échange d’un superbe cadeau pour les plus méritants!

C’est à voir dans la capsule vidéo ci-dessus.

Si jamais vous n’êtes pas encore client de Fizz, songez à faire la transition vers cette compagnie 100% numérique qui propose des forfaits facilement modifiables pour Internet et mobile, en plus d’être abordables!