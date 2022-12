5 façons de surprendre votre ami chauffeur désigné pendant un party

Les partys de Noël (mais aussi tous les autres partys, disons-le) du Sac de Chips sont toujours légendaires. Pour vous donner une idée, ça commence dès que le premier ordinateur se ferme à 17h et ça finit souvent au karaoké.

Et avant chaque sortie, on s’assure de déterminer un chauffeur désigné en groupe, surtout si on ne peut pas prendre le transport en commun, les services de raccompagnement ou encore le taxi pour rentrer à la maison.

La vérité, c’est que même lorsque la consommation d’alcool est modérée, il est toujours mieux de ne pas conduire après avoir consommé. Parce que bien avant d’atteindre le fameux «point 0,8», la capacité de conduire de façon sécuritaire est affectée.

Voici 5 manières ludiques, testées et approuvées, de valoriser les héros sans capes que sont les chauffeurs désignés durant votre prochain party:

1. Le laisser se servir en premier

Vous avez prévu un buffet avec des «ti-sandouiches pas de croûte» et des «soucisses à cocktail»? Laissez le chauffeur désigné se servir en premier (et double dip au besoin). En tant que personne la plus fantastique et responsable de la soirée, il ne mérite que le meilleur — et le meilleur, c’est aussi les coins du brownie géant et les deux premières bouchées d'une trempette à étages.

2. Applaudir au hasard

À certains moments dans la soirée, mettez-vous à applaudir sans préavis afin de féliciter votre chum d’être un ami exemplaire (et une personne qui boit de la bière sans alcool, même si tout le monde est sur le gin tonic). Bonus si vous êtes dans un bar ou un restaurant et que les autres clients embarquent dans votre jeu à chaque fois!

3. Être généreux au niveau du karaoké (ou de la musique)

Selon sa préférence (et les plans de votre soirée), offrez à votre chauffeur désigné la possibilité de chanter 2-3 tounes de plus que tout le monde au karaoké ou encore d’être le DJ officiel du party en mettant ses listes de lecture préférées dans le tapis pour faire danser tout le monde... même si votre ami trippe sur le death metal un peu louche.

4. Lui offrir un mixologue personnel

Dans une glacière, disposez plusieurs boissons alcoolisées et ajoutez une seule bière sans alcool dans le lot. Celui ou celle qui la pige devient le mixologue personnel du chauffeur désigné pour la soirée. Il devra lui préparer et servir des boissons sans alcool de son choix durant toute la soirée!

5. Lui proposer d’être le maître du jeu

Getty Images/iStockphoto

En tant que personne sobre, votre ami est la personne tout indiquée pour devenir le maître du jeu pendant votre game de Loup-Garou. Elle a toute sa tête, elle ne risque donc pas d’allumer la lumière «pendant la nuit» ou de dévoiler accidentellement l’identité de la sorcière!

On espère que nos incroyables idées vous aideront à passer un temps des Fêtes sécuritaire et ben l’fun. Choisir un chauffeur désigné, c’est la meilleure manière d’éviter de perdre des points (ou même son char) pour Noël. Mettons que nous, ça nous tente pas pantoute!

De toute façon, c’est plus safe et moins compliqué que d’utiliser un des outils de mesure de l’alcoolémie (alcootest mural ou portatif, application ou site Web, etc.) qui peuvent tous donner des résultats différents.

Suivez notre conseil: peu importe comment vous choisissez votre chauffeur désigné, assurez-vous de le faire avant chaque party!