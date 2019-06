Lancer des choses inusitées pour attaquer autrui ne semble pas être rare chez nos voisins du Sud.

Plusieurs histoires ont d’ailleurs marqué l’actualité dans les dernières années.

Nous en avons six, et non les moindres, à vous présenter.

Des excréments au tribunal

Dorleans Philidor, 33 ans, a tenté d’atteindre une juge avec son caca lors d’un procès pour une histoire de cambriolage, vendredi dernier, en Floride .

Installé dans son fauteuil roulant, il a crié: «C’est une protéine! C’est bon pour vous.»

Heureusement, il a été maîtrisé et personne n’a vraiment reçu d’excréments.

Cette histoire nous rappelle étrangement le chimpanzé qui avait lancé ses excréments à la foule en avril 2017.

Une dame dans la foule doit assurément se souvenir de cette journée au zoo de John Ball de Grand Rapids au Michigan. Elle en avait reçu à la figure et on le voit très bien dans la vidéo.

Un épi de maïs

Toujours en Floride, un homme de 27 ans a été arrêté pour avoir attaqué sa mère avec du blé d’Inde, au mois de mai dernier.

Photo courtoisie Cody Cummins

Selon les policiers, Cody Cummins a atteint la femme sur le dessus de la tête. À leur arrivée, la victime avait mal, mais n'était pas blessée.

Il était 2h du matin lors de l’«attaque», selon ce qu’a rapporté WFLA .

Il a été arrêté pour voie de fait.

Des croquettes de poulet

Une chicane entre un frère et une sœur a impliqué des McCroquettes en août 2017 en Floride (évidemment).

Le frère aurait pigé dans l’assiette de sa sœur et c’est là que tout a éclaté.

Elle lui a lancé plusieurs croquettes de poulet.

C’est la mère des deux individus a mis fin à la McChicane.

La sœur a été arrêtée et son frère, qui l’avait frappée et aspergé d’eau en retour, était parti de la maison à l’arrivée des policiers.

Un biscuit au visage

En février dernier, un homme a été arrêté pour violence conjugale après avoir lancé un biscuit au visage de sa petite-amie.

Où ça ? En Floride.

Il s’agissait d’un biscuit dur. Quand la victime a été interrogée par les policiers, elle avait une marque rouge sur le front.

Wade Smith, 41 ans, a avoué le tout.

Photo courtoisie Wade Smith

On ne sait pas à quelle saveur était le biscuit dur.

Une côtelette de porc dans la face

Une Floridienne du nom de Jennifer Brassard a lancé une côtelette de porc gelée dans la face de son copain en février dernier .

L’impact a provoqué une lacération d’un demi-pouce près de l’œil gauche de celui-ci.

L’histoire ne le dit pas, mais on imagine très bien que la victime a pris le morceau de viande gelée pour soulager sa douleur.

Un reptile impliqué malgré lui

Un pauvre iguane a été impliqué dans une querelle sans son consentement en avril dernier.

Un individu s’est rendu au Perkins Restaurant, situé à Painesville en Ohio, un peu avant l’heure du dîner pour attaquer le gérant de l’établissement.

Il a sorti l’animal de sous son chandail, il l’a empoigné par la queue et il l’a fait tournoyer dans les airs au-dessus de sa tête avant de le lancer vers l’homme.

L’individu a pris la fuite sans le reptile.

Il a été arrêté pour cruauté envers les animaux, de conduite désordonnée et d’avoir résisté à son arrestation.