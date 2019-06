Annie Dufresne a décidé de dénoncer publiquement un homme qui lui a envoyé une photo non sollicitée de son membre.

Dans une publication Facebook, aujourd'hui, la chanteuse n’y est pas allée par quatre chemins pour pointer le coupable.

Annie Dufresne avait fermé ses comptes Facebook et Messenger à cause d'«osties de mongoles» qui l’abordaient sur les plateformes sociales. Lorsqu'elle a réactivé son compte, «cette folie» a recommencé, avec la photo d’un pénis non désirée envoyée il y a quelques mois.

Rappelons que la comédienne n'est pas la seule à être la cible d'abonnés exhibitionnistes. L’humoriste Mariana Mazza a également reçu ce genre de photos.