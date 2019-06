Au voleur! Les légendes du black métal Dark Funeral se font fait dérober leurs costumes de scène et ils ne sont pas contents!

La van de tournée du groupe suédois a été dévalisée à San Francisco.

Dark Funeral parcourt ces jours-ci les États-Unis pour leur tournée nord-américaine Devastation on the Nation en compagnie des groupes Belphegor, Incantation, Hate, Vale of Pnath and Nightmarer.

Tel que l’affirme LoudWire , c’est après avoir fracassé la vitre arrière du véhicule que le vandale s’est emparé du précieux butin. Il s’est vite saisi d’un sac contenant les habits de scène du groupe.

Le guitariste Lord Arihman a d’ailleurs publié une photo des dégâts sur Instagram accompagnée du commentaire suivant:

Nous voyageons toujours avec 3 valises Samsonite, y compris nos vêtements de scène. Seuls deux d’entre eux ont été volés lors d’une introduction par effraction dans notre voiture à San Francisco. Il adonne que la valise qu’il nous reste contient tout l’équipement de Lord Ahriman et Chaq Mol, à l’exception de leurs pantalons et bottes en cuir (faciles à remplacer). Ce qui veut dire qu’il nous manque toujours les vêtements de scène pour Heljagmadr, Adra Melek et Jalomaah! Si vous entendez parler de quelque chose, merci de nous le faire savoir.

Les costumes de Dark Funeral sont pratiquement aussi essentiels à leurs spectacles que leurs instruments! Surtout quand on pense à l’imposante armure du guitariste!

mararie via Commons Wikimedia

Le voleur en question a tout intérêt à se faire discret s’il essaie de revendre le tout, s’il ne veut pas s’attirer les foudres de la communauté black métal.

En espérant que Dark Funeral retrouve ses beaux habits avant de s’envoler pour l’Estonie où ils sont attendus pour un concert le 29 juin.

Quelque chose nous dit que le chanteur va pousser la note avec encore plus de hargne au prochain spectacle...