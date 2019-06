La chanteuse derrière les succès I Like It, Bodak Yellow et Money a sorti une toute nouvelle chanson et le vidéoclip dévoile beaucoup de nudité et de sexualité.

La rappeuse a publié la vidéo de son dernier single, intitulé Press, qui commence par une scène sexy de trip à trois qui devient rapidement violente lorsque Cardi sort une arme.

On y voit ensuite la chanteuse à différentes étapes d'un procès pour meurtre, de son entrée dans une salle d’interrogatoire à son arrivée au palais de justice.

Elle marche ensuite dans une allée avec plusieurs autres femmes qui sont complètement nues, mais dont les parties génitales sont censurées et les seins effacés numériquement.

Tout au long de la vidéo, Cardi dirige un groupe de danseuses, également nues, avant que celles-ci soient tuées.

Un vidéoclip proche de la réalité

Au moment de la publication du nouveau vidéoclip, Cardi livrait sa propre bataille juridique. Le 25 juin dernier, elle a comparu devant le tribunal pénal du comté de Queens après avoir été mise en accusation pour une bagarre dans un club de strip-tease en août 2018.

Cardi aurait orchestré l'attaque de deux barmaids parce qu’elle croyait que l’une d’entre elles avait couché avec son mari.