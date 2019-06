Cardi B victime d’un accident gênant sur scène et ça implique des fesses nues

La célèbre rappeuse Cardi B offrait un numéro de musique très, très divertissant au Bonnaroo Music & Arts Festival à Manchester. Et son spectacle a attiré l’oeil de plus d’un à cause d’un accident d’ordre vestimentaire.

Cardi B portait une flamboyante combinaison arc-en-ciel et qui, malheureusement, n’a pas pu supporter la pression d’un concert complet.

La chanteuse venait juste d’entrer sur scène dimanche soir avant que l’accident se produise. La combinaison a fendu en deux pile vis-à-vis les fesses de la chanteuse dévoilant ainsi le derrière de Cardi B. Cela s'est produit à cause d'un saut mal exécuté par la popstar.

La chanteuse tenait tout de même à terminer sa chanson avant de quitter la scène pour se changer. Cardi est partie quelques minutes après avoir annoncé que sa tenue était déchirée et pendant son absence, la foule en a profité pour fredonner Old town road.

Finalement, Cardi revient, mais vêtue...d’une robe de chambre couleur ivoire. Elle a lancé: «Nous allons continuer le spectacle, baby.»

Elle a continué d’offrir son numéro en interprétant tous ses hits dont I like it, Bodak Yellow et Money. Elle a également promis de conserver son style sexy, même en peignoir.

Ce n'est pas la première aventure gênante de Cardi. Récemment, elle avait dû annuler certains de ses spectacles à cause de certaines complications chirurgicales soit sa lipo et sa poitrine refaite.

