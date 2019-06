Courtney Love aurait déjà jasé brièvement avec le fantôme de Kurt Cobain

Non, il ne s’agit pas du synopsis d’une nouvelle série sur Netflix.

La leader de Hole a fait cette révélation fantasmagorique à Interview Magazine.

Le magazine avait demandé à diverses personnalités du showbiz de lui poser des questions sur n’importe quoi. Vraiment n’importe quoi.

L’acteur Joshua Boone lui a demandé sans détour si elle avait déjà vu des fantômes. Pourquoi pas?

Tout de go, Courtney Love a relaté cette fois où en emménageant dans une nouvelle maison avec son ex Edward Norton, le fantôme de Kurt est venu lui parler.

«Quand je suis déménagée à Hancock Park avec Frances(la fille qu’elle a eu avec Kurt Cobain) et Edward, j'ai vu Kurt dans un tableau pendant un moment. Il m'a dit “bonjour”, puis il est parti.»

Pas jasant le Kurt.

Connaissant les délires éthyliques passés de la grungeuse, on peut douter de l’authenticité de cette visite(vision?) inopinée de Kurt par l’entremise d’un tableau.

Heureusement, comme le rapport Alt Press, toutes les questions des invités jet-set ne tournaient pas autour de souvenirs rappelant un certain film avec Patrick Swayze et Demi Moore faisant la poterie...

Le mannequin Kate Moss, par exemple, lui a demandé quel était le concert le plus mémorable auquel elle avait assisté.

Sans hésiter, la supposée «Reine du grunge» a évoqué le souvenir d’un concert de Hole au célèbre Whisky a Go Go de Los Angeles le 17 décembre 1991. L’album Nevermind de Nirvana était sorti 3 mois plus tôt et le «son» Seattle secouait la planète. Et, tout d’un coup, Kurt Cobain se pointe au milieu de la foule pour voir le show.

Courtney Love a raconté la soirée avec un enthousiasme débordant :

«Mon futur mari, Kurt [Cobain] est entré. Il portait ce magnifique manteau de cow-boy en cuir et il a séparé la foule comme l’aurait fait Moïse. J'étais sur scène avec la première mouture de Hole. Nous étions tout croches, mais quand nous avons joué Pale Blue Eyes de Velvet Underground - je pense que nous l’avions pratiquée une ou deux fois - nous l’avons fait parfaitement. C'était incroyable. Nous étions ce groupe parfait pendant environ quatre minutes et c’est tout. Quel concert! 1991 à Hollywood avec mon beau garçon, Kurt, aux yeux bleu crème. Nous avons rocké ce bordel à ciel ouvert.»

Autant ce souvenir semble tout à fait crédible, après l’épisode du fantôme de Kurt, on est droit de le remettre en doute un tantinet.

À noter que Hole faisait la première partie de Smashing Pumpkins ce soir-là au Whiskey-à-gogo... Petit monde que celui du grunge.