Il y a trois ans déjà, le Sac de Chips donnait le coup d’envoi à la saison estivale avec un sondage d’anthologie.

Nous vous demandions alors de nous dire ce qui s’annonçait pour être IN ou OUT durant l’été qui arrivait.

Puisque ce grand exercice démocratique n’a pas été répété depuis (on ne sait pas pourquoi), on a décidé qu’aujourd’hui était le grand jour et qu’on vous redonnait à vous, LE PEUPLE!, l’occasion de vous exprimer.

Veuillez donc inscrire, pour chacune des propositions ci-dessous, si vous pensez qu’elle est IN (c’est-à-dire «à la mode» dans la langue de Doug Ford) ou OUT (c’est-à-dire «pas à la mode» dans la langue de Kylie Jenner).

Une belle analyse des résultats sera disponible dans un horizon de court à moyen terme.

Sondage Jouer à la pétanque In Out Danser la lambada In Out L'indépendance du Québec In Out Les pogos In Out Se chicaner sur Facebook In Out Uber In Out Classer ses cassettes en ordre alphabétique In Out La réalité virtuelle In Out Déménager à Montréal In Out Justin Trudeau In Out Le «man bun» In Out Le Canadien de Montréal In Out Vapoter In Out Donald Trump In Out L'interdiction du plastique à usage unique In Out Les drones In Out Les tatouages In Out Jouer à Pokémon Go In Out Danser le continental In Out Fumer du cannabis de la SQDC In Out Graver ses mp3 sur des disques compacts In Out Vladimir Poutine In Out Déménager en banlieue In Out La fibre de carbone In Out L'air climatisé In Out L'Impact de Montréal In Out Airbnb In Out Se chicaner dans la vraie vie In Out Les «food trucks» In Out Porter des sandales avec des bas blancs In Out Être nu-pieds dans des souliers de course In Out Déménager en région In Out Dormir In Out La relish In Out Investir en éducation In Out Les Alouettes de Montréal In Out Les mets préparés achetés à l'épicerie In Out Andrew Scheer In Out La réalité augmentée In Out Les couches jetables In Out Le bon vieux temps In Out Xi Jinping In Out Couper les manches de ses t-shirts In Out Faire le Floss In Out Être abonné à un service de streaming musical In Out Le baloney In Out Ne pas déménager In Out La réalité In Out Maxime Bernier In Out Les petits pics pour tenir les maïs In Out Rouler le bas de ses pantalons pour qu'on voie les chevilles In Out Jouer au Skip-Bo In Out Les boîtes de repas prêts à cuisiner In Out Sacrer patience au monde, de façon générale In Out Les Raptors de Toronto In Out Fumer du cannabis illégal In Out Tik Tok In Out Chocolats Favoris In Out Les AirPods In Out Les sondages In Out

