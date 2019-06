Plus besoin de harceler Hubert Lenoir

Hubert Lenoir a fait une annonce surprenante dans sa toute dernière publication Instagram. L'artiste, qui avait révélé au mois de mai la fin de Darlène, a changé son fusil d'épaule.

«L’Europe, arrêtez de m’harceler dans mes dms et be careful what you wish 4», écrit l’artiste avant d’annoncer une tournée européenne, dès le mois de novembre.

En effet, cette nouvelle aventure débutera le 6 novembre prochain à Rennes pour se conclure le 20 novembre à Paris.

Bref, si Lenoir tient parole, Darlène sera officiellement décédée en terre québécoise le 16 juin, après trois soirs de représentations aux Foufounes électriques. Les fans qui n'ont pas eu la chance de voir le spectacle devront se déplacer chez nos cousins français pour la résurrection du show.