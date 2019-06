Depuis les débuts de l’aviation civile, l’apparence extérieure des avions a très peu changé, du moins pour le commun des mortels.

Mais dans les coulisses, une petite révolution est peut-être en train de se tramer.

En effet, de plus en plus d’observateurs s'inquiètent de l’utilisation titanesque de combustibles fossiles dans le transport aérien, et encore plus par les effets néfastes de ceux-ci sur les changements climatiques.

C’est pourquoi les grandes compagnies aériennes, qui voient des mouvements de boycott de l’avion prendre de l’ampleur, sont de plus en plus conscientes du problème.

Une d’entre elles, KLM, a décidé de prendre le taureau volant par les cornes en se mettant à la recherche d’une façon innovante de limiter ses émissions de CO2.

Pour ce faire, elle s’est alliée avec la Delft University of Technology (TU Delft) pour mettre au point un prototype d’aéronef jusqu’alors jamais vu: un avion en forme de V!

Capture d'écran / YouTube Studio OSO

Appelé Flying-V, comme la guitare Gibson du même nom et du même format, le nouveau modèle d’appareil pourrait utiliser jusqu’à 20% moins de carburant qu’un Airbus A350, l’avion le plus sophistiqué de notre époque.

C’est la combinaison du design profilé (beaucoup plus aérodynamique que les modèles auxquels nous sommes habitués) et du poids réduit de l’appareil qui permettra cette économie d’énergie polluante.

Pieter Elbers, le chef de la direction de KLM, pense qu’en réduisant drastiquement l’empreinte carbone des voyages aériens et l’utilisation de carburant, le projet a le potentiel de devenir un pionnier dans le secteur des «initiatives d’aviation durable».

Mais ce n’est pas tout!

L’aspect environnemental n’est pas la seule raison pour laquelle cet aéronef pourrait marquer l’histoire.

Selon Peter Vink, un professeur de la Faculté d’Ingénierie du Design Industriel impliqué sur le projet, «la nouvelle forme de l’appareil signifie qu’[ils ont] des opportunités enthousiasmantes pour en redessiner l’intérieur, pour rendre le vol plus confortable pour les passagers».

Puisque dans ce futur avion, les voyageurs séjourneront dans les ailes, davantage d’espace sera à la disposition de ses créateurs, permettant à ses derniers d’améliorer l’expérience du voyage aérien.

Image KLM / TU Delft Le «Flying-V» vu de haut

«Par exemple, en tant que membre de l’équipe de recherche du Flying-V, nous étudions de nouvelles options en ce qui a trait au repos des passagers ou à l’alimentation de ceux-ci», a-t-il déclaré à LadBible.

Offrir les repas sous forme de buffet serait une des options envisagées.

Un modèle réduit du Flying-V sera mis à l’essai en octobre prochain, dans le but de constater s’il peut se maintenir avec stabilité et fiabilité à basse vitesse.

Si cet essai est concluant, plusieurs autres tests seront mis en oeuvre avant que cet avion nouveau genre ne soit autorisé à transporter des passagers.

Cette batterie de tests pourrait s’échelonner sur plusieurs années, alors il faudra être patient avant de circuler dans les cieux à bord du V-Volant... mais ça promet!

Sondage Sera-t-il possible de voler à bord d’un avion de ce genre, un jour? Évidemment! Je ne crois pas. Partagez votre résultat sur Facebook

Vous aimerez peut-être aussi: