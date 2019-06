Une autre semaine, une autre gang de nouvelles qui n'ont pas de bon sens.

C'est maintenant un classique, on vous présente en trois minutes l'actualité la plus «pas de bon sens» de la semaine. Il faut s'en amuser, sinon on déprime.

Regardez ça ci-haut, vous allez voir que cette semaine ne laissait pas sa place.

Les nouvelles qui nous ont fait mourir de rire:

1. Céline Dion a interrompu son dernier concert à Vegas pour laisser un spectateur aller aux toilettes

2. Un chien joue au Jenga vraiment mieux que vous

3. Un hélicoptère tente de sauver une madame et ça se passe vraiment mal

4. Donald Trump s'assoupit aux côtés de la Reine et devient la risée du web

4. Une piscine ordonne aux hommes de ne plus se sécher la poche au séchoir

