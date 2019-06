Est-ce que le mariage de Bradley Cooper est en détresse?

Selon plusieurs rapports, il semblerait que le couple n’ait pas survécu à la tempête médiatique entourant le succès de A Star Is Born.

En effet, une source a rapporté exclusivement au New York Post que le couple tentait tant bien que mal de garder leur relation en vie pour le bien de leur enfant, mais que les deux n’étaient pas satisfaits de cette union. On peut lire dans le NYP que la relation «ne tiendrait qu’à un fil».

AFP

Bradley et Irina forment un couple depuis 2015 et leur union a particulièrement été sous les projecteurs cette année. Les gens sont littéralement tombés sous le charme du duo Bradley + Lady Gaga dans A Star Is Born!

AFP

En plus de leur chimie dans le film, leur prestation langoureuse aux Oscars avait éveillé les soupçons d’une potentielle idylle entre Gaga et Brad, mais la rumeur avait rapidement été démentie par Mother Monster elle-même.

AFP

AFP

Ni Bradley ni Irini Shayk n’ont répondu aux rumeurs concernant leur possible «break»...

Une histoire à suivre!

