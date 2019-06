Michelle Obama atteint Harry Styles dans les parties en plein match de ballon chasseur

Dans les épisodes de «The Late Late Show» animé par James Corden, celui-ci reçoit régulièrement des célébrités sur son plateau et les places dans des situations rocambolesques.

C'est exactement ce qui s'est produit cette semaine quand Michelle Obama s'est pointée. En entrant dans le fameux véhicule de James Corden (qu'on voit souvent dans ses segments «Carpool karaoke»), Michelle a défié l'animateur pour savoir lequel est le meilleur pays entre les États-Unis et l'Angleterre. Et pour le savoir, elle a lancé un défi à James: un tournoi de ballon chasseur entre les deux pays. On ne sait pas trop pourquoi.

Les deux capitaines, soit Michelle Obama et James Corden, ont sélectionné d'autres vedettes pour faire partie de leur équipe respective. Il y avait notamment Allisson Janney, Mila Kunis, Melissa McCarthy, Lena Waithe et Kate Hudson dans l'équipe d'Obama. Pour James, il était accompagné de Benedict Cumberbatch, Harry Styles, John Bradley et Reggie Watts.

Télévisé à la manière d'un match de hockey, le match de ballon chasseur a pris une ampleur démesurée. Hymne national des deux pays, la foule en délire ainsi que le commentateur sportif en arrière-plan donnaient des allures spectaculaires au segment.

Dans la première partie, Michelle Obama vise directement les bijoux de famille du célèbre chanteur Harry Styles qui lui, se plit en deux en recevant le coup. D'ailleurs, ce lancé a permis à Michelle Obama de remporter le premier match du tournoi. Vous pouvez voir ce coup fatal juste ici:

Pour connaître le vainqueur de ce tournoi, on vous invite à voir le reste du segment juste ici:

(C'est les États-Unis.)