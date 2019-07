La chanteuse Miley Cyrus est de retour avec une vidéo particulièrement provocante et aux allures féministes. Elle a dévoilé mardi matin son vidéoclip pour la chanson «Mother’s daughter», qui apparait sur son dernier album She Is Coming.

La première moitié de cette vidéo qui nous rappelle Madonna présente Miley, 26 ans, qui se frotte dans une combinaison en latex rouge et des bottes à talons hauts.

Elle a également inséré plusieurs paroles féministes dans sa vidéo comme «Je suis libre» et «Pas un objet.»

Tout au long de la vidéo, ces phrases accompagnent différentes scènes, comme une mère qui allaite son bébé, une personne habillée de façon glam dans un fauteuil roulant, une femme posant nue sur un canapé et un gros plan d’un protège-dessous.

Capture d'écran/YouTube

Capture d'écran/YouTube

Capture d'écran/YouTube

Capture d'écran/YouTube

La vidéo de trois minutes et demie filtrée de rouge est entremêlée de visuels provocateurs, mais aussi d’images de la mère de la chanteuse, Tish Cyrus. celle-ci tient dans ses mains une tasse de thé pendant que Miley chante.

La vidéo se termine en partie par des mots écrits sur des corps nus. «Mon corps, mes règles.»

