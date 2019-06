Mirianne Brûlé partage une incroyable photo de grossesse avant de quitter le Costa Rica

Sur Instagram, on voit beaucoup de photos de coucher de soleil. On voit aussi beaucoup de photos de plages paradisiaques. On voit également beaucoup de photos de grossesse et beaucoup de photos de célébrités.

Mais quand les quatre arrivent en même temps dans la même photo, nous en sommes tous remués.

La comédienne Mirianne Brûlé a partagé aujourd'hui sur Instagram une incroyable photo de grossesse prise au coucher de soleil.

La femme de 35 ans prend la pose avec son Leo, son copain argentin, sur une plage du Costa Rica, où ils résident à temps partiel. Agenouillé, il embrasse le ventre de la future maman.

«Ça nous en prenait une vraie [photo] avant de partir. C’est quétaine, mais tsé.»

«Tsé», exactement! Ce n’est pas parce que c’est quétaine que ça ne peut pas être beau. Bravo!

Le couple a maintenant quitté le pays d’Amérique centrale où Mirianne a passé ses 30 premières semaines de grossesse. «De retour à Montréal parmi ma famille et mes amis. Je ne peux pas demander mieux», a-t-elle écrit sur le réseau social.

Le 9 avril dernier, notre Sélina adorée de Ramdam avait annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés, alors qu’elle était déjà à 20 semaines de grossesse.

Le couple attend une petite fille pour le mois d’août.

