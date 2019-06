À trois jours de la fin de sa résidence à Las Vegas, Céline Dion a fait plaisir à ses fans en publiant un album-photo de doux souvenirs sur Facebook.

Notre diva nationale a en effet partagé à son public six photos évoquant la glorieuse période où elle s’est exilée dans le désert du Nevada.

Évidemment, son amoureux René Angélil y occupe une place importante, tout comme ses trois enfants: René-Charles, Eddy et Nelson.

L’équipe Facebook de Céline mentionne dans la publication: «L’aventure à Las Vegas a vraiment été une affaire de famille... les souvenirs resteront pour toujours.»

Sur la première photo, on voit un jeune René-Charles, dans les débuts du premier spectacle de Céline à Vegas, A New Day.

On la voit ici en répétition, en compagnie de son frère Michel.

Un beau moment, alors que la famille ne comptait que trois membres.

La star, accompagnée de toute sa famille, à l’annonce de son second spectacle dans la capitale du vice, Celine.

Céline et René, un couple heureux.

Le moment de son spectacle où Céline rend hommage à René est toujours rempli d’émotion.

Au moment de publier cet article, plus de 16 000 personnes avaient réagi à la publication de notre vedette internationale, et ce, sans compter plus de 500 partages.

Rappelons qu’après ses trois derniers spectacles à Las Vegas, Céline prendra des vacances bien méritées avant de donner le coup d’envoi, en septembre, à une tournée nord-américaine de plus de six mois.

Cette tournée sera sa première en plus de dix ans.

Elle était arrivée dans la ville du jeu en 2003 et y a présenté deux spectacles: A New Day (2003-2007) et Celine (2011-2019)



-Avec la collobaration de Jean-Philippe Daoust

