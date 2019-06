Lorsqu’on pense à la princesse Jasmine dans Aladdin, on se souvient de son look iconique.

On le connaît tous: les pantalons bouffants de teinte turquoise ainsi que le mini haut de la même couleur dévoilant son ventre et, par le fait même, son nombril. Alors, pourquoi Disney a pris la décision de modifier le look de la princesse et de dissimuler son ventre pour cette nouvelle version du film culte?

Naomi Scott, 26 ans, qui joue la ravissante princesse Jasmine dans cette version, mentionne que «la décision avait du sens pour ce film, au moment où il a été tourné. C’était la bonne décision à prendre».

«Le tout premier film animé a été produit en 1992. Nous avons voulu moderniser le film et quelques éléments sont inappropriés [...] pour les familles» a dévoilé le producteur Dan Lin.

De son côté, un autre producteur, Jonathan Eirich, avait une seconde raison, un peu plus rigolote, d’empêcher Jasmine de porter des crop tops, et elle venait de sa femme.

«Elle m’a clairement dit que je serai mort si je laissais [Jasmine] porter des ensembles dévoilant son ventre, ou au minimum, qu’elle allait divorcer. Je confirme que je suis toujours marié à ce jour.»

Cependant, certains fans sont heureux de constater les designs élaborés des multiples accoutrements de la princesse. Au lieu de porter le classique et monochrome pantalon bouffant et le haut coupé, la nouvelle Jasmine porte désormais de somptueux pantalons ornés de bijoux et de minces couches d’or.

Capture d'écran/Disney

Oui, elle conserve toujours un ton de turquoise avec des détails de bronze, mais la princesse arbore également un style gracieux et royal.

De plus, Jasmine n’est pas le seul personnage moins sexué dans le nouveau film. Aladdin - dont la tenue emblématique de 1992 lui laissait le torse dénudé avec une veste sans manche ouverte et un pantalon violet, porte des manches cette fois-ci.

«Il a trouvé une chemise» rétorque Lin. «Alors, ça va dans les deux sens.»

Si vous aimez l'insolite, vous aimerez aussi cette vidéo: