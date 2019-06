Psalm West, le tout dernier bébé de la grande famille Kardashian, a fait parler de lui pour son prénom peu commun, mais aujourd’hui, on ne mettra pas l’accent sur le choix de ses parents, mais plutôt sur sa binette.

En effet, c’est aujourd’hui que Kim Kardashian a publié la toute première photo de son dernier né.

Psalm est si mignon dans sa pose «prenons ça relaxe». Même que sa maman a écrit comme légende «Psalm Ye». Espérons que ce surnom le suive un petit moment encore.

Quoiqu’il en soit, il a l’air plutôt cool pour sa première photo grand public. Même qu’il semble aimer prendre la pose pour les caméras.

Kim et Kanye ont accueilli Psalm, leur quatrième enfant, le mois dernier via une mère porteuse. Il est arrivé sur Terre avec un poids de 6 lb et 9 onces avec l’aide du docteur Paul Crane.

Bienvenue dans le monde Instagram Psalm.