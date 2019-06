Saskia Thuot se dévoile sur Instagram

Saskia Thuot qui s’est fait connaître, entre autres, à titre d'animatrice de Décore ta vie, a publié sur son compte Instagram un cliché montrant fièrement son corps. L’animatrice ose partager une photo en lingerie fine et passe simultanément un message important par le biais de son compte Instagram.

Celle qui a soufflé ses 46 chandelles en mars dernier semblait bien nerveuse de partager une photo d’elle en sous-vêtements sur une plate-forme publique. Pourtant, son élégance et sa fierté règnent dans la publication.

Elle tenait également à lancer un message positif à tous ses abonnés.

«Mon corps, je l’aime avec ses qualités et ses défauts parce qu’il est le mien. Grâce à lui, j’aime, je danse, je m’émancipe, me dépasse et je vis la grande aventure d’être maman et [...] surtout, d’être femme...[...] Parce que nous sommes toutes uniques et magnifiques à notre façon et qu’enjoliver notre corps avec des dessous, c’est une façon de libérer notre confiance.»

D'ailleurs, Saskia n’est pas la seule à dévoiler ses formes dans une publication de la sorte. Marina Bastarache s'est prononcée sur le sujet, tout comme la journaliste et chroniqueuse Anne-Lovely Etienne.

Karine Vanasse a également partagé un message sur un sujet tout aussi tabou. Pour en savoir plus sur ses révélations, c’est par ici.