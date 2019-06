Un cinéma du Texas a probablement trouvé le meilleur concept qui soit: on peut y amener son chien et y boire du vin en quantité illimitée pour la modique somme de 15$ US (environ 20$ canadiens).

K9 Cinemas serait le premier établissement du genre à voir le jour sur la planète, selon ce que rapporte BuzzFeed.

Après s'être déplacé pendant deux mois – comme une sorte de cinéma mobile – en 2018, il s’est finalement installé dans un endroit permanent qui compte 30 chaises et assez de place pour nos amis les chiens.

Des gâteries pour les animaux sont aussi à vendre sur place.

Les maîtres doivent fournir une copie du dossier médical de leur pitou, le tenir en laisse et, au besoin, nettoyer les dégâts.

Wouf.