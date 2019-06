Le couple dont la différence d’âge suscite la polémique a été propulsé sous la lumière des projecteurs par le biais de l’émission Age Gap Love.

Andy Telford avait 44 ans lorsqu’il a commencé à fréquenter Beth, la fille de 16 ans d’une de ses amies.

Cette situation pour le moins inhabituelle a fait en sorte que Telford, qui est chauffeur d’autobus, a été traité de «pédophile» et qu’il aurait été «chassé» de chez lui, dans le nord du Pays de Galles.

Les deux mariés (eh oui!) sont maintenant respectivement âgés de 47 et 19 ans, et sont aujourd’hui sous les feux de la rampe en raison d’une émission diffusée au Channel 5 anglais.

Cette série, Age Gap Love, dresse le portrait de couples dont la différence d’âge entre les deux membres est atypique.

Après avoir passé à l’antenne un premier épisode mettant en vedette Telford et sa jeune conjointe en novembre dernier, Channel 5 a récemment tweeté un extrait d’un nouvel épisode devant être diffusé en juin.

"16-44... It's a big gap." But this didn't stop Andy and Beth from giving #AgeGapLove a go. pic.twitter.com/3pAgLVRgPE — Channel 5 (@channel5_tv) 26 mai 2019

Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres.

Des spectateurs «dégoûtés» se sont indignés contre l’émission, accusant cette dernière de «rendre ce concept normal» ou encore de «normaliser l’abus sexuel».

D’autres se sont plutôt questionnés sur l’utilisation de musique joyeuse pour mettre en scène des propos de Telford comme: «We were all like one happy family but needless to say I didn’t know that Beth was like, getting these thoughts that she wanted me to be her happy man forever, sort of thing.»

(Traduction libre: Nous étions un peu comme une famille heureuse, mais il est inutile de dire que je n’avais aucune idée que Beth commençait à penser qu’elle me voulait pour être son homme heureux, en quelque sorte.)

Une téléspectatrice a même dit que cela la rendait physiquement malade d’entendre que «When she reached 16 they decided to take their friendship to the next step».

(Traduction libre: Lorsqu’elle a atteint l’âge de 16 ans, ils ont décidé d’amener leur amitié à une autre étape.)

“When she reached 16 they decided to take their friendship to the next step” just makes me feel physically sick. — 𝕻𝖎𝖝𝖎𝖊 𝕺𝖝𝖝🧚🏽‍♀️ (@pixie_oxox) 27 mai 2019

Pourtant, la différence d’âge ne semble pas être un problème pour la mariée puisqu’elle a eu deux enfants avec son amoureux 28 ans plus vieux qu'elle.

Les deux bambins sont maintenant âgés de deux ans et un an, respectivement.

