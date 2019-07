Selon TMZ, l’acteur Channing Tatum a dû intervenir et faire en sorte que la loi soit appliquée dans une situation de squattage. Une femme était entrée par effraction dans sa maison à Hollywood et a habité chez lui pendant...10 jours!

Heureusement (ou malheureusement) pour l’acteur, la femme a résidé chez lui malgré l’absence de Tatum dans sa demeure. Et elle ne s’est pas gênée pour piquer deux-trois effets personnels appartenant à l’acteur.

Le média TMZ aurait obtenu des documents qui prouveraient certains faits dans l’histoire, dont l’identité de l’intruse. Celle-ci a été arrêtée de force par un citoyen jusqu’à ce que des policiers arrivent et la mettent en détention. Elle prétend que Channing l’avait invitée à rester.

Channing mentionne que la femme a essayé de le contacter récemment, sans succès. Il croit sincèrement qu’elle n’est pas bien dans sa tête.

Et il a demandé à ce que sa famille, notamment sa fille Everly, son ex Jenna Dewan et ses deux assistants, soit protégée par un périmètre de 100 mètres tellement la femme était intense! Sa demande a été approuvée à moitié par le juge.

Seulement lui, son ex et sa fille pourront bénéficier de cette protection territoriale. Du moins, jusqu’à l’audience devant le tribunal pour exposer les faits. La femme doit rester loin et ne doit pas avoir de contact avec l’acteur.