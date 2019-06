[VIDÉO] Ne regardez pas ces images de turbulences extrêmes si vous avez peur en avion

Ne regardez pas la vidéo ci-dessus si vous avez peur en avion.

On vous aura prévenus.

Un passager à bord d’un avion d’ALK Airlines a capté ces images des turbulences extrêmes qui ont secoué son vol, envoyant même une agente de bord au plafond. Ouch.

La séquence d’une trentaine de secondes montre des passagers terrorisés après avoir vu la pauvre employée projetée dans les airs avec son chariot à breuvages. On peut voir une femme se mettre à prier immédiatement après avoir été aspergée par le contenu dudit chariot. Et on la comprend.

Les turbulences ont frappé l’aéronef 30 minutes après le décollage du Kosovo et aurait duré un total de cinq minutes, selon le média européen 20 minutes.

Un passager aurait de plus affirmé à Fox News que certains sièges s’étaient détachés du plancher sous l’impact des turbulences.

Dix personnes ont été blessées légèrement lors de l’incident. Ces dernières ont été transportées en centre hospitalier après l’atterrissage de l’avion en Suisse.

L’appareil transportait 121 passagers.

La compagnie aérienne a attribué les turbulences à une chute en altitude.

Le voyant indiquant aux passagers d’attacher leur ceinture avait été allumé, selon l’entreprise. (Une chance) On ne sait toutefois pas depuis combien de temps il l’était au moment de l’incident.

