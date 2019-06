Une septuagénaire se souviendra longtemps de sa promenade à Piestewa Peak, une des montagnes les plus élevées de la région de Phoenix, en Arizona.

Légèrement blessée pendant sa marche en montagne, elle a dû être évacuée par hélicoptère.

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. Pendant le sauvetage, des turbulences aériennes sont survenues engendrant un résultat catastrophique pour la patiente allongée dans une civière.

En effet, celle-ci s’est mise à tourner sur elle-même sans arrêt et ce, à une vitesse de plus en plus rapide.

Les images ci-dessous témoignent du moment traumatisant que la dame a vécu.

Avouez que vous n’auriez pas aimé être à sa place!

C’est pire que le pire manège à La Ronde, genre le Rotor ou l’Ovni, si vous êtes vieux comme l’auteur de ces lignes.

En conférence de presse, les autorités de l’escouade de sauvetage de Phoenix ont insisté pour dire qu’ils ont tout fait pour prévenir le phénomène, qui est apparemment connu et qui serait déjà survenu auparavant.

Elles ont aussi ajouté que la victime n’a pas souffert outre mesure de son passage involontaire en mode SPIN, et qu’elle n’aurait subi que des étourdissements et des nausées.

ON IMAGINE, OUI!

Et pour ceux qui se le demanderaient (s’il y en a), aucun pompier n’a été blessé dans le sauvetage, selon Fox 10 Phoenix.

La vidéo de ce sauvetage spectaculaire a évidemment fait le tour de la planète grâce aux réseaux sociaux, générant une pléaide de commentaires fabuleux.

En voici quelques-uns:

«La légende dit qu’elle a tourné tellement rapidement qu’elle est devenue son propre hélicoptère et qu’elle s’est envolée elle-même vers l’hôpital.»

«Depuis quand ont-ils commencé à installer des personnes de 74 ans comme rotor sous les hélicoptères?»

«Entre autres nouvelles, une femme de 74 ans réussit involontairement le test de Force G de la Nasa.»

«J’espère que les gens de Guinness voient ça. C’est certain que c’est un record!»

«Elle a tourné tellement de fois qu’elle a dépassé la vitesse de la lumière et qu’elle a maintenant à nouveau 18 ans... #voyagedansletemps »

Vous aurez aussi sans doute remarqué que la vidéo du sauvetage est muette.

Pour vos oreilles avides de musique, nous avons pensé ajouter une trame sonore.

Re-voici la vidéo:

Oh et voici encore une autre version avec une autre toune:

